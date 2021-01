Hoje não há Natal

A covid-19 foi o presente envenenado que entrou na casa de Joana mesmo na véspera de Natal. Ela nem sabe do que teve mais medo. Na balança do seu raciocínio, dois pesos quase com a mesma dimensão nos tempos que correm paralisaram-lhe o cérebro - como se este, em choque com a notícia, tivesse deixado de ser irrigado. «Acho que tive mais medo de perder o emprego e levar os meus colegas para a mesma situação, do que pelo facto de eu e a minha filha termos recebido no mesmo dia o teste que confirmava estarmos infetadas».

Com esta antevisão sinuosa a enevoar-lhe a mente, Joana, empregada num restaurante na Marina de Vilamoura, no Algarve, nem questionou a ignorância festiva da enfermeira do Centro de Saúde de Loulé: «Disse-me que, apesar de eu e a minha filha estarmos positivas, devíamos ficar em isolamento em casa, mas sem contactarmos uma com a outra. Isto porque uma de nós podia desenvolver sintomas e pegar à outra».

Enquanto a filha cumpria as instruções e se trancava no quarto onde iria passar a ceia natalícia, Joana, 47 anos, aspeto sólido, de atleta, preparou-se psicologicamente para informar os patrões. Conhece o contexto nacional. Com a evolução dramática da pandemia, a situação no ramo da restauração batera no fundo. Há desempregados por todo o lado. A crise galopante faz empalidecer as anteriores e pressente-se uma nova era de escravidão no trabalho.

Joana ainda hesitou no telefonema. Está numa situação vulnerável: um empregado infetado é uma ameaça. «Pensei para mim: ‘Já está, tinha de ser eu a primeira pessoa da equipa de trabalho a ser infetada. O restaurante vai ser fechado. Seja o que Deus quiser!’». A empresa onde Joana trabalha há 11 anos, apesar das baixas neste ramo, tinha conseguido manter a casa aberta sem colocar os funcionários em layoff. Passados uns minutos, atenderam-na. Foi a patroa quem lançou uma ‘indireta’: «Sempre vos disse que todo o cuidado era pouco!». Joana, ainda com a indignação a boiar no olhar, traduz: «Ela estava a responsabilizar-me. E eu até podia ter sido infetada no trabalho, ninguém sabe. Não perguntou como é que eu estava, ou a minha filha, ou se precisávamos de ajuda…».

