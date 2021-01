Fernando Correia: "A guerra de audiências não tem limites para coisa nenhuma"

Admite que está a ser marginalizado pela atual direção do Sporting, mas nem assim a sua paixão pelo clube esmorece. «Continuo a ser do Sporting com Frederico Varandas, sem Frederico Varandas, com Bruno de Carvalho, sem Bruno do Carvalho. Sou do Sporting, não sou deles», garante. Para meados de fevereiro irá lançar um novo livro, onde vai abordar a doença de Alzheimer. Diário de Um Corpo Sem Memória pretende retratar a história da mãe das suas filhas, que está internada há oito anos. Quer ajudar quem tem esta doença e principalmente ser um farol para os seus cuidados. E não hesita: «O sofrimento da família para uma pessoa que está internada há oito anos sem saber quem é, é terrível. É pior, mas muito pior, do que suportar o drama da morte».

Saiu recentemente da TVI. Ficou surpreendido com esta decisão?

Apanhou-me completamente de surpresa. Foi em agosto, num período em que estava de férias. Houve inicialmente um constrangimento por causa da pandemia, depois meteram-se as férias, o futebol estava mais ou menos parado e havia aí um argumento válido para não haver comentários. Depois o Sérgio Figueiredo, ainda na direção da TVI, disse: ‘Como está na altura de regressares, vamos retomar os comentários na medida do possível mas só te peço que façamos um acerto de vencimento ou um novo contrato’. Propôs-me uma verba que aceitei. Havia menos trabalho e, portanto, compensaria de alguma forma. No dia em que ia sair do Algarve, onde estava de férias, para vir para a TVI, para fazer o primeiro comentário da nova temporada, do novo contrato, tive uma trombose ocular. Telefonei para o meu editor, mandei uma mensagem ao Sérgio e perceberam perfeitamente a minha ausência, estava no hospital. A resolução do problema ainda demorou umas três semanas e quando manifestei que já estava em condições de voltar, disseram-me que o ambiente estava um bocado confuso e que o melhor era esperar. A confusão deu-se com a saída do Sérgio e a entrada deste novo diretor [Anselmo Crespo]. Esperei que me dissessem alguma coisa, entretanto o meu editor telefonou-me a dizer que o novo diretor queria falar comigo. Aliás, queria falar com todas as pessoas que colaboravam ou que tinham contratos porque pretendia fazer uma remodelação. Um dia telefonou-me a dizer que o contrato ia ser rescindido porque havia uma nova política de comentadores. E sugeriram em vez de ter um contrato de trabalho mensal passaria a ser pago à peça. Cada vez que ia lá, pagavam-me 200 euros. Perguntou-me se aceitava, disse que dependia. Se me chamassem uma vez por mês, 200 euros não adiantava para o meu orçamento, mas se me chamassem duas vezes por semana já valeria a pena. Disse-me que ia transmitir aos editores. Até hoje.

Nunca mais voltaram a conversar?

Não. Depois recebi uma carta registada em casa a dizer que o contrato tinha sido rescindido.

Ficou desiludido?

Por uma razão: entrei para a TVI em 2004. Foram 16 anos de trabalho contínuo, quase diário. Não esperava um final destes. Mas a surpresa maior foi pela forma como o contrato foi rescindido. Acho que ao fim de 16 anos, e sendo eu alguém com um passado jornalístico interessante, merecia talvez um abraço final. O meu desgosto vem pelo não reconhecimento do meu trabalho e pela forma de despedimento.

Justifica isso com a entrada da nova direção de informação?

Sim. Ainda por cima trabalhei diariamente com a Lurdes Baeta, por quem tenho imensa consideração, e pensava que ela tinha a mesma consideração por mim. Pelo menos ela, enquanto subdiretora adjunta, poderia ter-me chamado e dizer: ‘Fernando, vamos dar-te um abraço mas chegou a hora de mudar’. Aceito essas coisas, posso não compreender, mas aceito.

É por isso que diz que as coisas podiam ter sido feitas de forma diferente?

Exatamente. O procedimento foi mau, foi errado e fiquei triste por isso. Acho que não merecia isto.

Tem mais de 60 anos ligados à comunicação social...

63.

E também por isso acha que devia ter sido tratado de outra forma? Ou considera que esta é uma forma geral de tratarem as pessoas?

Se é habitual, então acho que é uma péssima forma de lidar com as pessoas. Acho que é um exemplo que não deve ser copiado. Aquilo que a TVI fez foi, de facto, uma desconsideração.

Justifica isso com as guerras de audiências da SIC e da TVI?

Não tenho nada a ver com a SIC nem com as guerras entre eles. Nunca me dei mal com a SIC nem com a RTP. Colaborei com a RTP várias vezes, mas a TVI foi a única que me fez uma proposta concreta. Estava na rádio - sempre fui um homem de rádio, nunca de televisão - e em 2004, no campeonato da Europa, a TVI fez-me uma proposta concreta, um contrato de trabalho e eu aceitei. Fui fundador da TVI24 com um programa chamado Lugar Cativo, que durou o primeiro ano do canal. Quando José Alberto Carvalho entrou para lá, a primeira coisa que me fez, antes de me cumprimentar, foi mandar-me uma carta a dizer que havia uma crise financeira na TVI e pediu-me para cortar 500 euros no ordenado, que aceitei. Depois foi o Sérgio Figueiredo a propor já no ano passado outro corte de 500 euros, que voltei a aceitar. E, finalmente, este novo diretor disse que não eram 500 nem mil. Acabou. Por isso, saio amargurado pela forma como fui despedido. O termo, se calhar, é capaz de ser muito duro, mas é verdade. Não queria que fosse assim. Queria que pelo menos houvesse um abraço, houvesse um carinho. Eu sou assim, sou afetivo. Não quer dizer que esteja à espera que as pessoas todas me agradeçam por aquilo que fiz mas, ao fim de 63 anos de carreira, talvez merecesse outro tipo de tratamento.

