Janeiro. Meninos do Rio...

1906: o Rio de Janeiro era tomado pela febre do futebol. Organizava-se o primeiro campeonato, as rivalidades nasciam como cogumelos.

O futebol não era, decididamente, o que é hoje. 1906 foi um ano revolucionário para o nobre jogo bretão, como os jornalistas brasileiros da época se referiam ao association. A cidade onde o futebol era vivido com mais vibração iria ter um campeonato próprio. Os adeptos iam poder dar largas ao seu fanatismo com jogos a doer, em vez dos cada vez mais insípidos amigáveis e haveria um campeão do Rio de Janeiro, o que serviria para que os seus fãs deixassem correr pelas queixadas aquela baba bovina de que tanto falava Nelson Rodrigues.

Quando Gaspar de Lemos entrou na Baía da Guanabara ao comando da sua frota deparou-se com uma paisagem tão bela que engoliu várias vezes em seco antes de lhe dar o nome de Rio de Janeiro. Mais tarde, os português perceberam que não se encontravam na foz de nenhum rio, mas como haviam ali chegado a 1 de janeiro de 1502, Rio de Janeiro ficou até hoje.

É difícil ficar-se indiferente à Baía da Guanabara. Foi Caetano Veloso que o cantou: «O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara/O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela/A Baía de Guanabara/O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara...». Há gostos para tudo. Numa das biografias de Lévi-Strauss, O Poeta no Laboratório, de Patrick Wilcken, o autor descreveu a desilusão do cientista: «Quando o navio entrou no porto do Rio, Lévi-Strauss sentiu uma deceção que se tornou famosa. Apesar do esforço mental, o cenário feria seu senso de proporções clássicas. O Pão de Açúcar e o Corcovado pareciam grandes demais em relação ao conjunto, como ‘tocos… numa boca desdentada’, como se a natureza tivesse deixado para trás uma obra inacabada, assimétrica». Convenhamos que Claude tinha uns gostos um bocado estranhos. Viveu três anos no Rio de Janeiro, entre 1935 e 1938, e não há registos que se tenha entusiasmado minimamente pelo futebol nos intervalos das suas investigações sobre aquilo que veio a chamar as invariantes. Nessa sua comparação de sociedades, o sentido lúdico do brasileiro com uma bola nos pés passou-lhe ao lado. Pois... Não admira que o antropólogo Claude Lévi Strauss tenha detestado a Baía da Guanabara.

