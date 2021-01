O homem que aprendeu a ser menino

Antoine de Saint-Exupéry gostava de dizer que era da sua infância como se fosse de um país. Sinal que as memórias que lhe brotavam do fundo da alma eram suficientemente agradáveis para se sentir em casa rodeado por elas. Edward Smith não tinha qualquer motivo para se amarrar à infância nem para erguer fronteiras em redor dela. Nascido em Filadélfia, Pensilvânia, em 17 de fevereiro de 1887, foi de tal forma um estorvo para a mãe que a mulher infame simplesmente o deixou ao abandono. Não teve, por isso, uma figura maternal e muito menos qualquer espécie de pai. Poucos dias após ter visto a luz pela primeira vez entrava num orfanato e viria a conhecer uma razoável série de edifícios idênticos à medida que a infância e adolescência vieram ao seu encontro.

Quem deparou com ele aos 16 anos carregando com carris em obras de caminhos de ferro não poderia imaginá-lo a ser ator de Hollywood e a representar o papel de Bert em O Grande Gatsby, versão de 1926 realizada por Herbert Brenon. No total, Smith participou em 18 películas, algumas de enorme sucesso, como foi o caso de Manhattan (1924), Say It Again (1926) ou The City Gone Wild (1927). Tinha um estilo canastrão mas, felizmente, ainda se vivia o tempo do cinema mudo pelo que não se viu obrigado a usar a sua voz cortada a álcool ordinário.

Outra das extraordinárias faculdades de Edward era a de se adaptar a qualquer tipo de tarefa, suportando as privações duras que sofreu de uma forma insopitável com um estoicismo de deslumbrar o próprio Zenão de Cítio. Cerca de década e meia antes de começar a surgir nos ecrãs de cinema, Smith alistou-se na U.S. Navy e dedicou-se à prática do boxe com tamanha dedicação que num instante se tornou o campeão da esquadra do Pacífico. Foi por essa altura que conheceu o escritor Jack London, um devotado pela construção de personagens que encontrou nele um verdadeiro objeto de estudo. Jack mexia-se bem no mundo do boxe. Escrevia para diversas publicações, cultivava relações de amizade com boxeurs, treinadores e promotores de combates. Num instante convenceu Jack Johnson, o primeiro pugilista negro da história a ser campeão do mundo, e Stanley Ketchel, o Assassino do Michigan, a adotarem Smith como sparring partner. Chegara a hora de aprender com os grandes mestres.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.