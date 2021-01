Avião desaparece minutos depois de descolar de Jacarta

Um avião da companhia aérea indonésia Sriwijava desapareceu este sábado, com mais de 50 pessoas a bordo.

A aeronave, um Boeing 737-500, desapareceu do radar cerca de quatro minutos depois de ter descolado de Jacarta, capital da Indonésia, com destino a Pontianak, também na Indonésia.

A companhia aérea já emitiu um comunicado para informar que está a reunir mais informações sobre o incidente e indicou que 56 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo.

De acordo com a CNN foram ouvidas duas explosões antes de o avião desaparecer. Nas redes sociais, há publicações que indicam que alguns pescadores locais encontraram destroços do avião desaparecido – até ao momento as autoridades não confirmaram que o avião de despenhou.

O governo confirmou que deu início uma operação de busca na região próxima ao local onde a aeronave desapareceu.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN