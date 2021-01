Imagens mostram queda de neve no Alentejo

Utilizadores partilham imagens dos flocos de neve que caíram em algumas regiões do Alentejo na manhã deste sábado.

As baixas temperaturas levaram a neve a cair no Alentejo, este sábado, sobretudo no distrito de Évora.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, citada pela agência Lusa, durante a manhã foi registada a queda de "pequenos flocos de neve" na cidade de Évora e em todos os concelhos do distrito.

A mesma fonte adiantou ainda que a última vez que tinha nevado em Évora foi em 2009.

Também na cidade Portalegre, a neve caiu em "pequenos flocos que derretiam ao chegar ao chão".

Nas redes sociais foram partilhadas várias imagens e vídeos do fenómeno.

Recorde-se que Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém o continente e a Madeira em alerta amarelo devido ao frio previsto para o fim de semana.