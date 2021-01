Avião que desapareceu dos radares depois de descolar de Jacarta caiu ao mar. Estavam 10 crianças entre os passageiros

Avião despenhou-se no Mar de Java.

O avião, com 62 pessoas a bordo, da companhia indonésia Sriwijava Air, que desapareceu este sábado dos radares pouco depois de descolar de Jacarta, despenhou-se e caiu ao mar ao largo da costa de Jacarta.

O anúncio foi feito pelas autoridades indonésias. A bordo seguiam 56 passageiros, entre os quais 10 crianças, e seis tripulantes.

Recorde-se que o avião saiu do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta, na capital indonésia, com destino a Pontianak, capital da província de West Kalimantan, na ilha Indonésia de Bornéu.

As operações de busca estão em marcha. Segundo a agência Efe, as autoridades já instalaram “um posto de identificação de cadáveres num hospital de Jacarta oriental”, para onde se estão a deslocar as famílias e os amigos das vítimas.