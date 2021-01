Parlamento antecipa debate sobre renovação do Estado de Emergência

Governo pretende aprovar novo decreto do estado de emergência para se reunir em Conselho de Ministros e decidir novas medidas a adotar para combater a covid-19.

A Assembleia da República antecipou o debate sobre a renovação do estado de emergência, inicialmente agendado para a tarde de quarta-feira, para a manhã do mesmo dia.

Em comunicado, o gabinete de comunicação da Assembleia da República anunciou que "a reunião plenária da próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro, dedicada ao debate sobre o pedido de autorização da renovação do estado de emergência, terá início às 09h30 (e não às 15h00)".

Recorde-se que na última quarta-feira, a conferência de líderes agendou para 13 e 27 de janeiro, de forma preventiva, os debates sobre eventuais decretos presidenciais para a prorrogação do estado de emergência em Portugal. Em causa está o agravamento da pandemia da covid-19.

Este sábado, o Governo confirmou que vai mesmo haver um novo confinamento geral no país. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu ainda que, “assim que a Assembleia da República aprovar o novo decreto do estado de emergência, o Conselho de Ministros reunirá imediatamente” para tomar decisões sobre as medidas mais drásticas a adotar.

"Comunicaremos e tomaremos as medidas de forma a que elas se possam aplicar o mais cedo possível", sublinhou a governante.