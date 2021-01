FC Porto bate Benfica em hóquei em patins

Clássico deu-se na 13ª jornada do campeonato português da modalidade.

Os dragões receberam o Benfica no Arena Dragão, e bateram as águias por quatro a dois.

Os azuis e brancos puseram-se na liderança da partida aos 17 minutos, graças a Ezequiel Mena. A vantagem durou, no entanto, pouco, com Lucas Ordoñez a recuperar a vantagem do Benfica poucos minutos depois.

Seria só no segundo tempo que o FC Porto aumentaria a vantagem, com um bis de Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto. O Benfica ainda reduziu, mas a partida ficaria mesmo em quatro a dois.

Desta forma, os azuis e brancos somam 29 pontos na liga. O Benfica mantém os 23 pontos.