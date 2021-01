Davids começa a jornada no Olhanense com uma expulsão

Edgar Davids fez manchetes ao anunciar que iria treinar o Olhanense, mas não era possível prever o desfecho da sua primeira jornada à frente da equipa algarvia.

Após o empate a zeros com o Lusitano de Évora, a contar para o Campeonato de Portugal, Davids acabaria expulso por discussões com a equipa alentejana, já depois do apito final.

Junto de Davids, Leleco foi também expulso, e o treinador do Évora viu um cartão amarelo.