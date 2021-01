Hospital de Évora aumenta capacidade para doentes covid-19 e quer contratar profissionais de saúde

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) aumentou a capacidade para doentes covid-19 e suspeitos de infeção do coronavírus, com abertura de novas valências, e quer contratar mais profissionais de saúde. “Não é só em instalações, é também de recursos humanos. Estamos abertos ao recrutamento”, afirmou, à agência Lusa, a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, na abertura da ampliação da urgência da área dedicada a doenças respiratórias.

A responsável realçou que a unidade hospitalar já conseguiu “contratar 40 enfermeiros e 60 assistentes operacionais”, mas não deixou de esclarecer que o hospital ainda precisa de “mais pessoas, principalmente enfermeiros e médicos”. “Temos uma equipa jovem, dinâmica, muito empenhada e dedicada, mas também tem os seus limites e está cansada e exausta em muitas situações para dar resposta nos cuidados intensivos, nos serviços de urgência covid e no internamento covid”, afirmou. É de mencionar que o serviço de urgência da área dedicada a doenças respiratórias (ADR-SU) do hospital de Évora, cuja ampliação entrou em funcionamento, este domingo, duplicou os postos de atendimento de 12 para 26. Para além disso, este fim de semana, também foi aberta a nova unidade de cuidados intensivos (UCI) para doentes com covid-19 do HESE, com cinco camas, que se juntou à já existente, que tem oito lugares e que atualmente está lotada.

Recorde-se que, no passado dia 3 de janeiro, em comunicado, a instituição explicou que, "devido ao extraordinário aumento de afluxo de doentes na Área Dedicada aos Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência Geral (ADR SU), foi necessário enviar, ontem à noite [sábado passado], por volta das 20:30, para o CODU, a informação desta situação, dando indicação de que, por este motivo, os doentes Covid ou suspeitos Covid não deverão ser encaminhados para o HESE. Esta medida está a ser reavaliada a cada 12 horas. A presente medida afeta apenas os doentes Covid ou suspeitos Covid , enviados pelo CODU". Na segunda-feira, o afluxo de doentes normalizou.