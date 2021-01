Mais de 20 mil eleitores requereram voto antecipado em mobilidade

Mais de 20 mil eleitores requereram, até às 18h deste domingo, o voto antecipado para as eleições presidenciais, pedido que pode ser feito até quinta-feira, anunciou o ministro da Administração Interna. “Até às 18h, portanto, ao fim de poucas horas do primeiro dia, tínhamos já 20.248 inscrições para voto antecipado, isto é, mais do que houve em 2019 nas eleições europeias”, disse Eduardo Cabrita, em conferência de imprensa, nas instalações do Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa.

De acordo com informação veiculada pela agência Lusa, o governante falava à comunicação social durante a apresentação das medidas da Administração Eleitoral para as eleições presidenciais, que este ano decorrem em plena pandemia de covid-19. Assim, os portugueses que não puderem votar nas presidenciais em 24 de janeiro podem pedir, a partir de hoje, para exercer o seu direito de voto uma semana antes, numa mesa de voto à sua escolha.

O voto antecipado em mobilidade foi alargado por lei aprovada no parlamento e pode ser feito na sede de cada um dos 308 concelhos do país, em vez da sede do distrito, como aconteceu nas eleições legislativas de 2019. Assim, quem quiser antecipar o seu voto para 17 de janeiro, numa qualquer câmara municipal, em vez do dia 24 na mesa de voto onde está inscrito, tem de o fazer entre domingo e quinta-feira. O pedido pode ser feito por via eletrónica junto do Ministério da Administração Interna no “site” www.votoantecipado.mai.gov.pt ou através de correio normal.

É de referir que o voto antecipado também contempla os doentes internados em estabelecimentos hospitalares e os presos não privados de direitos políticos - que puderam efetuar o requerimento para voto antecipado até ao dia 4 de janeiro - e os cidadãos que se encontram em confinamento obrigatório devido à covid-19, que poderão realizar o pedido para exercer o seu direito de voto entre os dias 14 e 17 de janeiro.