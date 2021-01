Aliança. Pedro Santana Lopes prepara saída

Já saíram outras pessoas que são chegadas ao também antigo primeiro-ministro do PSD.

O fundador do partido Aliança e ex-líder Pedro Santana Lopes está em reflexão sobre a sua saída da força política que fundou após a desfiliação do PSD.

Estará mesmo a preparar a sua saída e a decisão será conhecida muito em breve, apurou o i. Sinal disso mesmo está o facto de prosseguirem as desfiliações de militantes do partido Aliança que integraram a equipa dos primeiros cinquenta fundadores daquela força política. Ou seja, já saíram mais pessoas que são chegadas ao também antigo primeiro-ministro do PSD.

De acordo com informações recolhidas pelo i, desfiliaram nos últimos dias Rosário Águas, antiga secretária de Estado, José Manuel Pereira da Costa, antigo secretário de Defesa e ex-deputado, João Navega, além de João Pessoa e Costa, figuras que acompanharam Santana Lopes na formação do novo partido. Mas são esperadas mais desfiliações.

Tal como Nascer do Sol já tinha noticiado há duas semanas, o embaixador Martins da Cruz ou figuras como Bruno Ferreira Costa e Ana Pedrosa-Augusto desfiliaram-se após o congresso de setembro passado.