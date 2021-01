Israel anunciou que a sua campanha de vacinação, a mais rápida per capita do mundo, chegou a 72% dos israelitas com mais de 60 anos, ou seja, 19,5% da população, começado dar a segunda dose da vacina da Pfizer no domingo.

Esta rapidez foi conseguida negando a vacina aos palestinianos, sendo os cuidados médicos parte da responsabilidade de uma ocupação militar, denunciou a Amnistia Internacional.