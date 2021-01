Futebolista francês morre em jogo com amigos

Christopher Mauboulou, de 30 anos, sofreu uma paragem cardíaca durante um jogo com amigos.

Passou por vários clubes da primeira e segunda divisão francesa, e ainda teve uma passagem na Grécia com o PAS Giannina.

Em Portugal, Alex Apolinário, jogador do FC Alverca, e Paulo Diamantino, internacional de basquetebol do Mirandela, morreram também em campo, nas últimas duas semanas.