Nova série volta a reunir elenco de Sexo e a Cidade mas há uma ausência de peso

Kim Cattrall será a única do grupo original das quatro amigas que não participará no projeto, em causa estarão desentendimentos com Sarah Jessica Parker.

O teaser da ‘continuação’ de Sexo e a Cidade foi partilhado pelas três protagonistas da nova série da HBO Max, que não vai contar com Kim Cattrall, que dava vida a Samantha Jones

O vídeo que mostra alguns pormenores de And Just Like That foi partilhado por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

A premissa da série é explorar os desafios que Carrie, Miranda e Charlotte têm de enfrentar ao se adaptarem às mudanças que os 50 anos trazem.

