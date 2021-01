Covid-19. Apoios extraordinários chegaram a 2,4 milhões de pessoas

De acordo com o Ministério de Ana Mendes Godinho, contabilizam-se ainda 152 mil empresas com apoios pagos, de acordo com a tutela.

Os apoios extraordinários criados no âmbito da pandemia da covid-19 chegaram a 2,4 milhões de pessoas. As contas são do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. "2446 milhões de euros, incluindo isenções contributivas, foi o valor total pago até à data nos vários apoios extraordinários que criámos para apoiar os portugueses e as empresas no combate à pandemia Covid-19", disse no Twitter.

De acordo com o Ministério de Ana Mendes Godinho, contabilizam-se ainda 152 mil empresas com apoios pagos, de acordo com a tutela.

Recorde-se que, na quinta-feira, o Governo aprovou o prolongamento do apoio extraordinário à retoma progressiva para empresas em situação de crise empresarial até ao dia 30 de junho de 2021. Além disso, foi também aprovada a criação de um apoio simplificado para microempresas em situação de crise empresarial.