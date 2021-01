O que aconteceu às mais de 60 tatuagens de Justin Bieber?

O cantor Justin Bieber tapou mais de 60 tatuagens, tudo por causa das gravações do videoclipe da sua nova música Anyone.

Esta será a primeira vez em dez anos que Bieber surge sem o corpo tatuado, uma das suas imagens de marca

As tatuagens foram cobertas com maquilhagem, um processo moroso devido à sua quantidade.

No canal de YouTube do cantor foi partilhado um vídeo dos bastidores da produção com algumas imagens da caracterização.

Recorde-se que Justin Bieber tinha 16 anos quando fez uma tatuagem pela primeira vez, agora, dez anos depois, tem o corpo praticamente todo coberto.