Quase 53 mil eleitores pediram voto antecipado em apenas 24 horas

Em apenas 24 horas, 52.994 pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 24 de janeiro no primeiro dia do prazo, no domingo.

Até às 18 horas de domingo, 20.248 eleitores tinham requerido o voto antecipado, mas o número mais do que duplicou até às 24h, com quase 53 mil pedidos.

Recorde-se que os portugueses podem, até quinta-feira, pedir para exercer o seu direito de voto uma semana antes, numa mesa de voto à sua escolha.

O voto antecipado em mobilidade foi alargado por lei aprovada no Parlamento, no contexto da pandemia, e pode ser feito na sede de cada um dos 308 concelhos do país, em vez da sede do distrito, como aconteceu nas eleições europeias e legislativas de 2019.