Confira os jogadores convocados para o Mundial de Andebol 2021

A Federação de Andebol de Portugal revelou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, os atletas convocados para representarem o país no Mundial de Andebol 2021, a decorrer no Egito. Relembre-se que Portugal não participava nesta competição há 18 anos.

A lista mantém-se idêntica à utilizada na fase de qualificação para o Europeu de 2022, com Gilberto Duarte na dúvida para o primeiro jogo do Mundial, devido à lesão de que foi vítima, e que o pôs fora do jogo com a Islândia no domingo.

A Seleção Nacional A masculina terá como adversários a Islândia (com quem perdeu no domingo por 32-23), Marrocos e Argélia. O primeiro jogo está marcado para 14 de janeiro, também com a Islândia, seguindo-se o confronto contra Marrocos dois dias depois e com a Argélia a 18 do mesmo mês.

Em conferência de imprensa, o técnico Paulo Pereira disse acreditar que este é "o mundial com as maiores expectativas". Para o treinador, existe uma preocupação constante, não só com os jogos a ser realizados, mas com os frequentes testes à covid-19 e a possibilidade de existirem resultados positivos. "Em quatro dias, fomos analisados três vezes, e no Egito vai ser dia sim dia não", confessa Pereira, que admite ter existido um "susto", mas não revelou mais pormenores aos jornalistas.

Confira a lista completa de atletas convocados para a Seleção Nacional A Masculina:

Guarda-Redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (Póvoa AC) e Gustavo Capdeville (Benfica):

Pontas Esquerdas: Diogo Branquinho (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto)

Laterais Esquerdos: Gilberto Duarte (Montpellier), Alexandre Cavalcanti (Nantes), André Gomes (FC Porto) e Fábio Magalhães (FC Porto).

Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto)

Laterais Direitos: João Ferraz (Aarau), Bélone Moreira (Benfica) e Diogo Silva (FC Porto)

Pontas Direitas: Pedro Portela (Tremblay) e António Areia (FC Porto)

Pivôs: Luís Frade (FC Barcelona), Victor Iturriza (FC Porto), Daymaro Salina (FC Porto) e Alexis Borges (Montpellier).