Capa da revista Vogue com Kamala Harris é alvo de críticas nas redes sociais

“Isto é uma piada?! As Kardashians são mais respeitadas pela Anna Wintour nas capas da Vogue do que a próxima Vice-Presidente eleita! Que representação pobre de uma mulher negra no poder!”, escreveu uma pessoa na rede social Twitter.

Choveram críticas nas redes sociais após a divulgação da próxima capa americana da revista Vogue. Kamala Harris foi a mulher escolhida para ser o rosto do mês de janeiro da Vogue. Apesar de a escolha da vice-Presidente ter sido elogiada, os internautas não ficaram muito contentes com o resultado final da revista.

A primeira mulher a assumir o cargo da vice-Presidência dos Estados Unidos aparece na capa da edição impressa com um conjunto muito informal: blazer preto, calças de ganga pretas e uns ténis Converse pretos. Este vestuário indignou muitos internautas, que se fizeram ouvir na conta oficial do instagram da Vogue. “Kamala é a nossa PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE MULHER!”, “FAÇAM JUSTIÇA e ALTEREM esta capa! Coloquem-na num cenário real, tal como ela merece! Esta cortina velha do vosso escritório é um insulto”.

A equipa que acompanha Kamala Harris pensou que esta fotografia seria usada para a edição digital em vez da versão impressa. Porém, a fotografia escolhida para o digital mostra a vice-Presidente vestida com um fato azul-bebé do estilista Michael Kors. Segundo o New York Post, fontes associadas à Vogue adiantaram que “ambos os conjuntos de roupa foram selecionados pela vice-Presidente eleita juntamente com a sua equipa.

Além disto, os internautas ainda criticaram a iluminação feita para a fotografia, explicando que o tom de pele de Kamala Harris terá sido tornado mais claro. A revista Vogue negou também estas acusações ao New York Post.

Na entrevista à Vogue Kamala Harris admitiu que ficou tão incrédula com a vitória de Joe Biden nas eleições que se esqueceu de fechar a torneira do chuveiro.