Rangel não será o maior

por Pedro d'Anunciação

Diz-se que Rui Rio, embora sem o anunciar ainda, já tem definido o nome de Paulo Rangel para disputar a Câmara do Porto. Embora deva ser para perder, sobretudo se Moreira se recandidatar (e ainda por cima com o apoio do PS), mas não de se afigurar uma honra.

Resta saber se é merecida. Não me parece. Escreve uns artigos num diário, com fama de muito facciosos, que tenho as maiores dúvidas de que sejam muito lidos. E embora tenha sido o cabeça de lista do PSD nas europeias, nunca conseguiu ultrapassar em Bruxelas o bom nome do seu suposto ‘subalterno’ José Manuel Fernandes.

Claro que noutras coisas se porta como um verdadeiro político: por exemplo não hesitando em contrariar o partido, para não fazer processos contra comentários políticos (mesmo infelizes). Claro que também não foi o único. Enfim, talvez lhe devamos dar algum crédito político, embora com conta, peso e medida.