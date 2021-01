Ator de La Casa de Papel deixa fãs preocupados após estranha publicação no Instagram

"Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero falar mais. Não quero comer”, escreveu.

Miguel Herrán, o Rio da série espanhola mais famosa da Netflix, deixou os fãs preocupados depois de uma publicação no seu Instagram.

"Seis dias foram suficientes para me destruir. Não quero falar mais. Não quero comer. Parei no meu momento mais construtivo e ele tornou-se destrutivo. Estou dececionado comigo mesmo. Quero ser uma pessoa melhor", começou por escrever.

Na mesma publicação, partilhou duas imagens completamente diferentes que pretendem ilustrar como mudou o seu estado de espírito com apenas poucos alguns dias de isolamento.

"Primeiro dia em que recebi a notícia que tinha de ficar em casa. Triste, mas feliz. A dominar emoções", descreve o ator de La Casa de Papel em relação à primeira imagem. "Dia 6. Não sou capaz de controlar absolutamente nada", escreveu como legenda da segunda fotografia.

No entanto, no fim da publicação o ator quis descansar os fãs e acrescentou: "Estou bem! É só uma reflexão que queria partilhar".

Mas a frase parece não ter sido suficiente para evitar a preocupação dos seus seguidores, que encheram a sua caixa de comentário de mensagens de ânimo e de força. Até a atriz Úrsula Corberó, a Tóquio da série espanhola, se mostrou inquieta com a publicação do colega. "Oh baby mas porque choras?", escreveu.

Sublinhe-se que Miguel Herrán está atualmente a cumprir a recomendação de isolamento profilático, por ter estado em contacto com alguém que testou positivo para a covid-19.