Lana Del Rey defende que Presidência de Trump "precisava mesmo de ter acontecido"

A cantora norte-americana Lana Del Rey defendeu, em entrevista à BBC Radio 1, que o facto de Donald Trump ter sido eleito em 2016 foi um mal necessário. E confessou-se surpeendida por não ter acontecido mais cedo.

"Psicopatas loucos são o que mais vemos na televisão e no Instagram", começou por explicar. "Por pior que tenha sido, precisava mesmo de ter acontecido. Precisávamos de refletir em relação ao maior dos problemas do mundo: a sociopatia e o narcisismo", acrescentou.

"Se és um idiota e toda a gente à tua volta te diz isso, há que resolver o problema: o que fazer com todas as pessoas que não sabem que estão a magoar outras pessoas?", questionou.

Lana Del Rey falou ainda sobre os apoiantes de Donald Trump que levaram a cabo o assalto ao Capitólio, justificando o comportamento como um descarregar de raiva.

"Não conseguimos encontrar uma maneira de sermos selvagens no mundo, e o mundo é tão selvagem", sublinhou.

As declarações da cantora surgem pouco depois de ter sido criticada pela falta de representatividade, ao não ter incluído pessoas negras, na capa do seu novo álbum Chemtrails Over the Country Club.

Aos comentários críticos, Lana Del Rey respondeu: “Estes são meus melhores amigos, já que perguntam. E caramba! Como acontece quando se trata de meus amigos incríveis e desta capa, sim, há pessoas de cor nesta foto do álbum e isso é tudo que direi sobre isso”.

“Minha linda amiga Valerie do Del Rio México, minha querida amiga Alex e minha linda amiga Dakota Rain, assim como minha querida Tatiana. Estes são meus amigos, esta é minha vida. Somos todos uma bela mistura de tudo – uns mais do que outros, o que é visível e celebrado em tudo o que faço. Em 11 anos de trabalho sempre fui extremamente inclusiva, mesmo sem tentar. Meus melhores amigos são rappers, meus namorados foram rappers”, acrescentou.