Filho de David Bowie partilha mensagem emotiva no quinto aniversário da morte do cantor

No dia 10 de janeiro, passado domingo, marcou-se o quinto ano do falecimento do David Bowie. O filho do cantor, Duncan Jones, aproveitou a rede social Twitter para homenagear o pai.

"Hoje [10 de janeiro], faz cinco anos desde a morte do meu pai. Estamos todos um pouco tristes, a lidar individualmente, cada um à sua maneira. Mas é notável e encantador que o meu pai ainda seja tão amado por tantos. Sim, ele faz falta... mas com tanto 'dele' no trabalho que fez, ele, claramente, ainda está aqui", sublinhou Duncan Jones.

Recorde-se que David Bowie tem mais uma filha, Alexandria Zahra Jones, de 20 anos.

Today marks 5 years since dad died.

We are all a little sad, coping individually in our own ways.



But it’s both remarkable & delightful that dad is still so clearly loved by so many. Yes, he’s missed... but with so much of “him” in the work he made, he’s clearly still here. ❤️ pic.twitter.com/o8IPTRni73