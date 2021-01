Marisa Matias retoma agenda na quarta-feira após testar negativo à covid-19

Candidata presidencial retoma campanha na quarta-feira com viagem às ilhas.

Marisa Matias testou negativo para a covid-19. A candidata presidencial, apoiada pelo BE, que não foi considerada pelas autoridades de saúde um contacto de risco com o Presidente da República, irá retomar a campanha presencial na quarta-feira.

"Na sequência da notícia de um teste positivo a Marcelo Rebelo de Sousa, além de lhe desejar as melhoras, contactei a linha SNS24, como qualquer pessoa faria, e tive indicações de poder continuar com a minha vida normal, obviamente cumprindo todas as normas sanitárias como tenho cumprido até agora", revelou Marisa Matias, num vídeo enviado às redações.

Ainda assim, Marisa Matias, que já tinha realizado um teste na segunda-feira devido às viagens previstas à Madeira e aos Açores, optou "por cancelar as atividades presenciais de hoje", e aguardou “o resultado desse teste, que se veio confirmar negativo".

A candidata a Belém retoma assim a campanha na quarta-feira com a viagem às ilhas e mantém a disponibilidade para participar no debate agendado para a noite desta terça-feira com todos os candidatos, na RTP.