Presidenciais. RTP confirma debate com os sete candidatos

É oficial: a RTP vai mesmo realizar o debate entre os setes candidatos às presidenciais.

A notícia foi confirmada pela própria estação durante o jornal 3, na RTP3

De realçar que o debate, agendado para as 21h55, esteve em dúvida depois do teste positivo ao novo coronavírus do Presidente e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa.

O debate será transmitido em canal aberto na RTP1 e na RTP3.

Marcelo testou positivo para a covid-19 na segunda-feira. Contudo, depois de ser submetido a mais dois testes, ambos tiveram resultado negativo.