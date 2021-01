Meteorologia. Seca terminou em dezembro em Portugal continental

Nenhuma região de Portugal continental se encontrava em seca meteorológica no final do ano de 2020.

No final de dezembro de 2020, nenhuma região de Portugal continental se encontrava em seca meteorológica, segundo informações reveladas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este facto não acontecia desde novembro de 2018.

“De acordo com o índice PDSI, no final de dezembro não existe nenhuma região do território em situação de seca meteorológica. A situação de seca fraca que no final de novembro abrangia a região do Minho e Douro Litoral também já terminou”, pode ler-se numa nota divulgada pelo IPMA.

Valores em novembro

Atualmente, a distribuição percentual por classes do índice PDSI no território é normal, de 49,1%, registando-se, por isso, melhorias em relação ao mês de novembro, durante o qual foi registado 4,1% do território continental em seca fraca.

Índice PDSI

Este índice baseia-se no conceito do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade de água disponível no solo. Permite detetar a ocorrência de períodos de seca classificando-os em termos de intensidade (fraca, moderada, severa e extrema).