10% mais pobres

É de facto uma lástima que a sua elite intelectual socialista, se é que esta existe, não tenha aprendido com as lições de economia insular dadas pelos Partidos Trabalhista de Malta ou de Gibraltar, ou do Partido Socialista Operário Espanhol

Por Miguel Pinto-Correia

Economista

«Se os socialistas percebessem de Economia, não seriam socialistas».

Friedrich August von Hayek, Economista e Filósofo austríaco.

10,4% mais pobres (em termos de perda de valor acrescentado bruto); mais 6400 desempregados; impossibilidade de financiar o SESARAM – Sistema Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira; muito mais endividados do que atualmente, graças a uma perda de 13,3% das receitas fiscais; falência de mais de 1200 empresas; e perda de 680 embarcações com pavilhão português. É assim que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda querem ver a Região Autónoma da Madeira, se levarem avante com a inconstitucional alteração (vide art. 146.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira), proposta pelo Governo da República, ao regime da Zona Franca da Madeira (vulgo Centro Internacional de Negócios da Madeira – CINM).

Os números foram apurados por uma equipa de economistas da Universidade Católica Portuguesa e apresentados pela ACIF-CCIM à Comissão Europeia. Face à realidade dos números é-me completamente incompreensível que a maioria política que hoje governa Portugal queira: por um lado «ver na Madeira um dos seus dois principais polos de geração de emprego – o setor do Turismo também se encontra presentemente bastante pressionado – simplesmente acabar»; e por outro acabar com um dos mais bem sucedidos mecanismos de captação do investimento direto estrangeiro criados pelo sistema fiscal português.

O ataque desencadeado por Governo de António Costa, é ainda mais confrangedor tendo em conta a posição que o PS-Madeira assumiu perante os madeirenses e porto-santenses em pleno congresso do partido e nas Legislativas Europeias: a defesa do CINM enquanto pilar fundamental (em paralelo com o Turismo) da economia madeirense e gerador eficiente de receitas fiscais.

A concretizar-se tal proposta de lei, nos moldes inicialmente propostos, o PS nacional executa a sua maior traição aos madeirenses e porto-santenses e ao desenvolvimento socioeconómico sustentável da Região Autónoma da Madeira, condenando gerações de jovens qualificados e em idade fértil ao serventilismo turístico dos baixos salários ou à emigração, consequentemente agravando o envelhecimento da população madeirense.

Pode dizer-se, que o colonial-centralismo do PS fica patente com esta proposta de lei que tem como único objetivo o marasmo económico da Região Autónoma da Madeira e o aprofundamento do processo de ‘venezuelização’ da economia portuguesa.

Este colonial-centralismo do PS é também colocado a nu quando a sua cúpula não demonstra qualquer pingo de vergonha em usar a Região Autónoma da Madeira, a sua população e o seu futuro como pedras de arremesso numa ‘Intifada’ partidária.

E no meio disto tudo estranha-se também o eterno silêncio partidário nacional sobre a necessidade da Região Autónoma da Madeira gerar receitas próprias e possuir mecanismos legais que tornem tal geração de receita possível, através da criação de um sistema fiscal próprio competitivo, sem quaisquer dependências europeias ou nacionais, em paralelo com o Turismo, aprofundando assim a Autonomia da Madeira.