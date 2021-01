"O nosso tempo acabou", admite Mike Pence

O vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, disse, esta terça-feira, que o tempo da Administração Trump “acabou”.

“O nosso tempo acabou“, admitiu Pence, durante uma conversa com os governadores norte-americanos sobre a pandemia.

Na mesma conversa, Pence disse ainda que a atual administração está no meio do processo de transição de poder para uma administração liderada por Joe Biden, e garantiu que essa transição será “perfeita”.

“ [O objetivo] é o de que não haja interrupção nos nossos contínuos esforços para pôr a saúde do povo norte-americano em primeiro”, afirmou.

De realçar que a tomada de posse de Joe Biden está agendada para 20 de janeiro. As declarações do ainda vice-presidente norte-americano foram feitas numa altura em que a Câmara dos Representantes quer avançar com a destituição de Trump, depois da invasão ao Capitólio.