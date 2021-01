Chefe de segurança do Presidente da República testa positivo à covid-19

O chefe de segurança do Presidente da República está infetado com covid-19, segundo o público. Este motivo justifica a razão pela qual as autoridades de saúde desaconselharam Marcelo Rebelo de Sousa a estar presente no último debate presidencial com todos os candidatos na RTP.

Presidente e chefe de segurança estiveram juntos no passado domingo, segundo o jornal Expresso.

Lembre-se que o Presidente da República mostrou-se “muito irritado” com as autoridades de saúde, nesta terça-feira, devido à falta de uma mensagem escrita sobre se podia estar ou não presente no debate.

“Eu sinto-me muito irritado porque não me dão, por escrito, uma posição sobre se eu podia ir ao debate ou não. E, portanto, eu não tendo uma posição, esperei, esperei, a primeira posição era que eu podia ir, a segunda era que não, verbalmente, estou à espera de uma reunião, e, na dúvida, vim para casa, para fazer [o debate] de casa, não ia fazer de Belém. O debate não é com o Presidente da República, é com o candidato. O mínimo é haver uma resposta por escrito” das autoridades sanitárias, disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à RTP no momento em que chegava à sua residência, em Cascais.

É de mencionar que o Presidente da República já fez quatro testes – um antigénio e três PCR - para detetar a presença do vírus. O primeiro resultado (antigénio) foi negativo, mas o segundo (PCP) já recebeu resultado positivo. Os restantes dois deram negativo à covid-19.

Marcelo cancelou toda a agência marcada para o dia anterior, nesta terça-feira, assistindo por videochamada a reunião com os especialistas no Infarmed e também substituiu as audições presenciais com os partidos por chamadas telefónicas com os mesmos.