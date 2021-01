Efemérides de 13 de janeiro

1750 Assinado há 271 anos o Tratado de Madrid, entre D. João V de Portugal e Fernando VI de Espanha, para definir os limites entre as Colónias sul-americanas, e acabar assim com as disputas entre os 2 países.

1751 Foi aberta ao culto há 270 anos, na Igreja de S. Roque (templo jesuíta por excelência, de resto o 1º em Lisboa), a capela de S. João Baptista, encomendada por D. João V, em Itália.

1759 Foram executados há 262 anos, em Belém (Lisboa), com requintes de malvadez, o duque de Aveiro e os marqueses de Távora, acusados de conspiração contra D. José, no chamado processo dos Távoras com que o marquês de Pombal terá querido acabar com a influência da alta nobreza perante o seu iluminismo, a pretexto de um atentado contra o Rei, amante da marquesinha, mulher do filho Távora.

1839 Foi criada há 182 anos a Universidade Politécnica do Porto, por iniciativa do liberal vintista de esquerda Passos Manuel (1801-62), no âmbito da Reforma do Ensino do Governo Liberal.

1893 Foi criado há 128 anos o Partido Trabalhista britânico, tendo como primeiro dirigente o seu fundador e primeiro deputado, o socialista escocês James Keir Hardie (1856-1915).

1898 O escritor francês Émile Zola (1840-1902), expoente do naturalismo, assinou há 123 anos, no jornal L’Aurore, a carta aberta J'accuse, sobre o racista processo contra o capitão judeu Alfred Dreyfus (1859-1945).

1983 A Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos, resultado da fusão entre a Companhia Colonial de Navegação (1922) e a Insular (1871), fusão feita em Fevereiro de 1974 (antes do 25 de Abril), foi desmembrada há 38 anos.

2008 Cerca de 2.500 habitantes numa freguesia de Évora ficaram há 13 anos sem gás canalizado devido a um corte no abastecimento por precaução e após duas explosões em quatro dias, que provocaram um ferido grave, que as autoridades atribuíram a uma eventual fuga através dos esgotos

2012 Naufrágio do navio Costa Concordia frente à ilha italiana de Giglio, causando 32 mortos, tendo o seu comandante, Francisco Schettino (acusado de diversas brincadeiras: desde ter feito o navio navegar demasiadamente próximo da terra para dizer adeus a uma namorada, até o ter abandonado em pleno naufrágio e cheio de passageiros) sido condenado a 16 anos de prisão pela Justiça italiana há 6, embora o Ministério Público pedisse 26.

2018 Rui Rio, ex-presidente da Câmara de Porto, foi eleito há 3 anos líder do PSD.