Número de casos da variante mais contagiosa em Portugal sobe para 72

Foram detetados 38 novos casos de infeção associados à nova variante mais contagiosa de SARS-CoV-2, de acordo com o último boletim do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), publicado esta quarta-feira.

O total de casos sobe assim para 72, distribuídos pelas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e por 28 concelhos de Portugal continental.

O “Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) em Portugal” analisou 2.342 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em 69 laboratórios, hospitais e instituições de 199 concelhos. Para a nova atualização, “foram inseridas mais 55 sequências com o objetivo de pesquisar a presença da nova variante recentemente identificada no Reino Unido”, tendo sido identificadas “38 novas sequências da nova variante”. Anteriormente, tinham sido detetados 34 casos da nova variante, subindo o total para 72.

Esta variante foi detetada em setembro no Reino Unido. O país tem registado um aumento de casos nas últimas semanas e na passada sexta-feira atingiu o número máximo de novos casos, com mais de 68 mil infeções em apenas 24 horas.