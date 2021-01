Portugal já recebeu as 8.400 doses da vacina Moderna

Portugal recebeu, nesta terça-feira, 8.400 doses de vacinas fabricadas pela empresa de biotecnológica norte-americana Moderna. O Ministério da Saúde deverá receber, até ao final do mês de janeiro, mais 19.400 doses, o que permitirá injetar 9.700 pessoas, visto que se trata de uma vacina multidose.

Esta tranche de vacinas será administrada aos profissionais de saúde prioritários que trabalham simultaneamente nos hospitais privados e no Serviço Nacional de Saúde.

Assim sendo, o plano de vacinação contra o novo coronavírus em Portugal está a seguir todos os passos estipulados. Até à data, o país já recebeu 238.950 vacinas da Pfizer-BioNTech, disse a Ministra da Saúde, Marta Temido, depois da reunião, desta segunda-feira, com a “task-force” do Plano de Vacinação contra a covid-19.

O que significa que mais de 75 mil pessoas já foram vacinadas contra o novo coronavírus, entre as quais profissionais do SNS, profissionais do Hospital das Forças Armadas, do Instituto Nacional de Emergência Médica e ainda profissionais e residentes de lares e unidades de cuidados a idosos.