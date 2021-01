ASAE aperta fiscalização a ginásios e health clubs durante pandemia

Nos últimos meses da pandemia, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fez várias ações de fiscalização em ginásios e health clubs, nas regiões espalhadas de norte a sul do país, a propósito da verificação do cumprimento de regras estabelecidas no âmbito das normas estipulada pela Direção-Geral da Saúde para o combate à pandemia de covid-19.

Segundo o balanço da ASAE, foram assinaladas 75 fiscalizações a operadores económicos, dos quais 19 foram instaurados processos de contraordenação, tendo como principais infrações “a falta de licenciamento, o incumprimento das regras de ocupação do espaço, lotação, permanência e distanciamento físico determinado no contexto da pandemia, a falta de seguro obrigatório, entre outras”, pode ler-se no comunicado da ASAE.

Além disso, foram suspensos quatro ginásios por “falta de seguro obrigatório e exercício da atividade de diretor técnico sem título profissional válido”.

De acordo com o comunicado, a ASAE aumentou o número de ações de fiscalização devido ao atual contexto pandémico, executando “diariamente operações que visam a verificação do cumprimento das regras relativas ao combate à pandemia incluindo os ginásios”.