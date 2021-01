Bruce Willis obrigado a sair de uma loja por se recusar a usar máscara

Bruce Wills foi convidado a sair de uma loja de conveniência Rite Aid, em Los Angeles, nesta segunda-feira, depois de ter recusado usar uma máscara.

De acordo com o site Page Six, o ator de 65 anos esteve na loja sempre sem a proteção facial, apesar de ter uma bandana amarrada ao pescoço, que poderia ter usado para substituir a máscara.

É de mencionar que Los Angeles é considerado um dos epicentros de infeções com covid-19 no estado da Califórnia, tendo ultrapassado as 10 mil mortes.