Campeão olímpico de natação entre os invasores do Capitólio

O antigo nadador olímpico Klete Keller estava entre os milhares de manifestantes que na semana passada invadiram o Capitólio, nos Estados Unidos da América (EUA), enquanto o Congresso se preparava para certificar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden.

Keller foi ‘apanhado’ pela revista de natação Swimming World Magazine através da transmissão televisiva do momento. Num dos vídeos, via-se o nadador – vestido com o casaco da federação olímpica norte-americana – entre a multidão que as forças de segurança tentavam expulsar do Capitólio. Não há, no entanto, qualquer registo de violência incitada pelo nadador.

Ao longo da sua carreira, Keller ganhou cinco medalhas olímpicas: uma de ouro nos 4x200 metros livres nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 e 2008, uma de prata medalha de prata nos 4x200 metros nos de 2000 e a de bronze nos 400 metros livres dos Jogos Olímpicos de 2000 e 2004. Reformou-se aos 26, após os Jogos de 2008, e desde aí tem vivido vários problemas pessoais.

A agência de notícias Reuters tentou entrar em contacto com a imobiliária onde o antigo nadador trabalha atualmente, mas sem sucesso. “Não estamos a comentar nada neste momento”, disse uma mulher que atendeu o telefonema.