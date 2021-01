7 distritos vão continuar sob aviso amarelo até sexta-feira

O tempo frio manter-se-á em Portugal até domingo, especialmente nas regiões do interior norte e centro.

Sete distritos de Portugal continental continuam sob aviso amarelo devido à permanência de valores baixos de temperatura mínima, afirmou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo nos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro, Castelo Branco, Évora e Faro durará até às 09h00 desta sexta-feira.

Segundo o IPMA, as temperaturas mínimas, esta quinta-feira, vão variar entre os -2 graus, em Bragança, Vila Real e Braga, e os 7 graus na capital do país. Já as máximas vão oscilar entre os 7 graus na Guarda e os 18 em Santarém.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado, havendo períodos de maior nebulosidade no litoral oeste e na região sul. O vento continuará a soprar no litoral oeste até a sul do Cabo Mondego, sendo forte nas terras altas.

Apesar de uma ligeira subida das temperaturas mínimas, o interior do país terá neblina ou nevoeiro matinal, e em certos locais, haverá nevoeiro gelado e formação de gelo.

O tempo frio manter-se-á em Portugal até domingo, especialmente nas regiões do interior norte e centro. A partir de segunda-feira, prevê-se um aumento da temperatura mínima e chuva.