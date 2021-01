Atriz Natália de Sousa morreu aos 73 anos

A atriz Natália de Sousa morreu esta quarta-feira aos 73 anos.

Natália de Sousa foi cofundadora da companhia Teatro Ádóque e trabalhou com Herman José no programa O Tal Canal e no Hermanias. A informação foi confirmada pelo ator Paulo Vasco, à agência Lusa.

A carreira da atriz foi mais focada no teatro, mas era mais conhecida do público pelo seu trabalho em televisão, nomeadamente ao lado de Herman José.

Natália de Sousa era uma das “coelhinhas” que acompanhavam a personagem Tony Silva, em O Tal Canal, onde também contracenou com atores como Helena Isabel, Lídia Franco, Margarida Carpinteiro, Manuel Cavaco e Vítor de Sousa.