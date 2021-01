Preços das casas em Portugal crescem 7% no terceiro trimestre de 2020

Esperava-se que a pandemia pudesse amenizar os preços das casas mas os dados mais recentes do Eurostat, divulgados esta quinta-feira e relativos ao terceiro trimestre do ano passado, mostram que não foi essa a trajetória: os preços das casas na zona Euro registaram um crescimento de 4,9% face a igual período do ano anterior enquanto na União Europeia esse crescimento foi de 5,2%. Portugal está acima da média europeia, tendo registado um crescimento de 7,1%.

Na análise do gabinete de estatística europeu, os maiores crescimentos nos preços das casas foram registados no Luxemburgo (13,6%) e na Polónia (10,9%). Do lado contrário, Chipre (-1,4%) e Irlanda (-0,8%), registam as maiores quebras.

No entanto, comparando os valores do terceiro trimestre de 2020 com o trimestre anterior, o crescimento nos preços não é tão notório: os preços cresceram 1,3% na zona Euro e 1,4% na União Europeia. Neste intervalo de tempo, Portugal está abaixo da média europeia com um crescimento de 0,5%.

Os maiores crescimentos vão para Hungria e Dinamarca com crescimentos de 5,2% e 4,2%, respetivamente. Do lado contrário, com as maiores descidas, estão Chipre (-4,8%) e Roménia (-2,6%).