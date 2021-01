Príncipe Harry de 'rabo de cavalo'?

O príncipe Harry terá aproveitado o facto de estar mais afastado de uma exposição mediática constante para arriscar num novo visual.

Quem o garantiu foi o ator Rob Lowe, que é vizinho de Harry e Meghan na Califórnia, que disse no programa 'The Late Late Show With James Corden' que o duque de Sussex anda de rabo de cavalo.

Lowe contou que passeava pelas ruas de Montecito, onde vivem os duques de Sussex, quando se cruzou com o neto da Rainha Isabel II e o novo look não passou despercebido.