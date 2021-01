Maria Vieira ataca José Carlos Malato após comentário sobre fadista na campanha de Ventura

“Triste fado”. Este foi o comentário de José Carlos Malato que indignou Maria Vieira. A atriz recorreu novamente ao Facebook para mostrar o seu desagrado sobre a observação que o apresentador da RTP fez sobre um fadista que cantou num jantar pré-eleitoral do candidato às presidenciais André Ventura.

No perfil de Maria Vieira lê-se: "O 'apresentadeiro' Malato, lamenta que um jovem fadista tenha exercido a sua profissão durante um evento para o qual foi legitimamente convidado. O 'apresentadeiro' Malato, que há anos chupa o dinheiro público que os contribuintes portugueses são obrigados a entregar à RTP para o sustentar, lamenta que um artista ganhe a sua vida de forma honesta e sem viver à conta do dinheiro suado pelos outros".

As críticas duras não ficam por aqui, Maria Vieira acrescentou: “Já eu e milhões de portugueses, lamentamos muito as tristes e deprimentes figuras que o 'apresentadeiro' Malato gosta de fazer nas 'dancetarias' que ele costuma frequentar em Espanha”, acrescentando ainda que os movimentos do apresentador são “capazes de revolver o estômago de uma osga ou de fazer saltar as órbitas de uma iguana de Guadalajara".

Por fim, a atriz remata ao escrever ainda: "Triste sina a nossa, termos que sustentar estes 'apresentadeiros' com o dinheiro que tanto nos custa a ganhar, esta triste gente que é impingida ao povo português, que se arrasta nas pantalhas do nosso descontentamento e que regurgita declarações patéticas só para agradar àqueles que ao fim do mês lhes assinam os recibos do seu gordo vencimento...”.