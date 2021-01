Tumor de Jeff Bridges "encolheu drasticamente"

O ator de 71 anos foi diagnosticado com um linfoma em outubro de 2020.

Jeff Bridges deu, no seu diário online, uma boa notícia sobre o linfoma, com que foi diagnosticado em outubro do ano passado.

“Vou fazer uma tomografia computadorizada para ver se meu novo tratamento está a reduzir o tumor. Parece que tudo está a funcionar perfeitamente. O tumor encolheu drasticamente. Vou chegar a casa exultante com esta notícia”, revelou com algum entusiasmo.

O ator de 71 anos costuma partilhar várias fotografias no Instagram com a sua mulher e os seus animais de estimação. Em dezembro, Bridges rapou o cabelo e adiantou que estava a sentir-se melhor.

Quando descobriu o cancro, Jeff Bridges disse que mudou a forma de pensar sobre a vida e que o linfoma estava a trazer-lhe "sentimentos de preciosidade, gratidão e amor à moda antiga".