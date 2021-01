Suécia regista o número mais alto de mortes por covid-19

As autoridades suecas acreditam que o número de mortes irá continuar a aumentar devido ao "alto nível de contágio" no país.

A Suécia registou esta quinta-feira 351 mortes causadas por complicações associadas à doença de covid-19. É o número mais alto de mortes em apenas um dia desde o início da pandemia no país. Foram ainda registados 6.580 casos.

Em março, o Governo sueco adotou uma resposta tranquila no combate à propagação do novo coronavírus: não confinou nem ordenou o fecho de estabelecimentos. Apesar de o número de novos casos ter vindo a "estagnar" desde o final de dezembro, Karin Tegmark Wisell, representante da Agência de Saúde Pública da Suécia, acredita que o número de mortes irá continuar a aumentar. "Infelizmente, acreditamos que o aumento continue devido ao alto nível de contágio do país", afirmou, citada pela Reuters.

A Suécia, um país com um número de habitantes bastante semelhante a Portugal, ultrapassou na terça-feira a marca dos 500 mil infetados pelo novo coronavírus e contabiliza 10.185 mortes.