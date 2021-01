Governo britânico proíbe entrada de passageiros vindos de Portugal por causa de variante brasileira do vírus

O governo britânico decidiu proibir, esta quinta-feira, voos com origem em vários países, incluindo Portugal, devido à nova variante do coronavírus detetada no Brasil.

O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, no Twitter, em causa estão as “fortes ligações” de Portugal com o Brasil.

"As viagens de Portugal para o Reino Unido também serão suspensas devido às suas fortes ligações com o Brasil", informou o governante, que sublinhou ainda que a proibição não se aplicará aos camionistas “que transportem bens de primeira necessidade”.

Travel from PORTUGAL to the UK will also be suspended given its strong travel links with Brazil – acting as another way to reduce the risk of importing infections. However, there is an exemption for hauliers travelling from Portugal (only), to allow transport of essential goods.