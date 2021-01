Um incêndio numa casa em Paranhos, no Porto, provocou, esta quinta-feira, duas vítimas mortais.

Segundo o Correio da Manhã, as vítimas, duas mulheres, entre os 70 e os 80 anos, estavam no quarto da habitação, localizada no quarto andar.

O alerta foi dado pelas 18h30.

No local estiveram 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Porto, Sapadores do Porto, PSP e INEM, apoiados por oito viaturas.