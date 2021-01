Etiqueta Moderna no Networking

Por Vasco Ribeiro

Sendo o intuito máximo do networking estabelecer e reforçar contactos profissionais, faça o seu networking com algumas regras de etiqueta. Verá que se tornará num networker que se distingue dos outros, marcando a diferença!

É importante que saiba provocar uma situação para estabelecer novos contactos profissionais de forma distinta com atitude e postura. Regra de ouro: tornar-se uma fotocópia intelectual da outra pessoa, mas mantendo sempre o seu perfil e carisma.

Coloque em prática a arte de dominar o networking que se baseia nestas 9 regras:

1. Adequar o dress code ao da pessoa com quem vai reunir

Deve adequar o seu código de vestuário ao da pessoa que vai conhecer. Conforme o tipo de dress code mais habitual dessa pessoa – se formal, informal, casual ou desportivo – saberá como se vestir para que se sinta à medida da ocasião.

2. Conhecer as principais áreas de interesse do contacto

O objetivo é simples: falar do que essa pessoa mais gosta é sempre um ótimo desbloqueador de conversa. E, noutra perspetiva, tente saber também o que menos aprecia, para que saiba tudo aquilo sobre o que não deve puxar assunto.

3. Percurso profissional e projetos já desenvolvidos

Este trabalho de casa, quando realizado à priori, proporciona-lhe uma vantagem competitiva face à pessoa com quem vai estar, pois terá do seu lado alguns trunfos para melhor iniciar ou desenvolver a conversa, por um lado, e saber elogiar adequadamente essa pessoa quando for oportuno.

4. Usar o mesmo tipo de linguagem

Independentemente do estatuto social e cargo que a pessoa ocupa a nível profissional, tenha em consideração que deverá usar o mesmo tipo de linguagem que o seu interlocutor. É fundamental que o código de conversação seja idêntico.

5. Não expor contactos de qualquer maneira e feitio

Se já o fez, não repita! Quando alguém lhe pedir para o colocar em contacto com alguém que conhece, diga que irá falar com essa pessoa e que assim que tiver informações da parte dela volta novamente ao contacto.

6. Trocar cartões de visita profissionais

Trocar os cartões de visita é um ritual que já vem desde há muito tempo. Quando lhe acontecer esquecer-se ou simplesmente não ter naquele momento nenhum cartão, peça o email ou partilhe um whatsapp para registar a troca de contactos.

8. Networking à Mesa, quem paga a quem?

Existe uma forma infalível de saber: paga quem convida. Mas, de qualquer forma, é de bom-tom a pessoa que precisa do novo contacto tome a iniciativa de pedir a conta e oferecer-se para a pagar.

9. Sozinho ou acompanhado para estabelecer networking? Sempre só!

Não facilite e não arrisque. Quando agendar uma reunião, café, almoço ou até jantar com alguém, fique a saber que deve fazer-se acompanhar consigo mesmo. Salvo uma rara exceção: se a sua companhia já conhecer a outra pessoa e isso puder ser benéfico para si.