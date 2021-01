Efemérides de 15 de Janeiro

1759 Fundado pelo Rei inglês Jorge II (1683-1760, a reinar desde 1727), o Museu Britânico, em Londres, abriu as portas há 262 anos, com peças como a colecção de Lord Elgin (que trouxe para o país a Pedra Roseta e outras preciosidades do Partenon grego) sendo ainda hoje um dos mais visitados do mundo.

1845 O compositor e pianista húngaro Franz Liszt (1811-86) chegou há 176 anos a Lisboa, onde permaneceu até 25 de Fevereiro, para vários recitais (actuou no Teatro S. Carlos e em recitais privados para a Família Real e a corte portuguesa, tornando por cá popular o piano).

1911 Saiu há 110 anos o primeiro número do jornal República, socialista, fundado por António José de Almeida, e que acabaria em 1976 depois de assaltado pelo PCP no PREC.

1918 Já no final da Grande Guerra de 1914-18, desembarcou em França há 103 anos o segundo contingente português, comandado pelo tenente-coronel Tristão da Câmara Pestana.

1922 A Irlanda constitui-se há 99 anos Estado Livre e independente, sob a direcção de Michael Collins (1890-1922), que chefiou o seu 1º Governo provisório (sendo depois assassinado na Guerra Civil), e em 1937, através de plebiscito, tomou o nome de Eire.

1973 O presidente dos EUA Richard Nixon (1913-94, em funções entre 1969-74, tendo renunciado ao mandato na sequência do escândalo Watergate) pôs fim à ofensiva norte-americana no Vietname há 48 anos, sendo o acordo de cessar-fogo assinado a 27 de Janeiro em Paris.

1975 Foram assinados há 46 anos os Acordos de Alvor, no Algarve, entre o Estado português e os três movimentos de libertação de Angola, MPLA, FNLA e UNITA, que não chegaram a ser cumpridos.

1992 Foi anunciada há 29 anos a partida de Lisboa do navio Lusitânia Expresso rumo a Díli, Timor-Leste, na sequência do Massacre de Stª Cruz, e por iniciativa da revista Forum Estudante, levando como principal figura o ex-Presidente da República, Gen. Ramalho Eanes (n.1935, em funções entre 1976-86).

1994 Foi inaugurado há 27 anos o Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Lisboa (junto ao forte do Bom Sucesso), tendo como objectivo a homenagem aos caídos nas Guerras Coloniais entre 1961-74..

2007 A primeira vacina contra o cancro do colo do útero foi posta à venda em Portugal há 14 anos.

2011 Após oito anos de sanguinária ocupação, decidida pelo ex-Presidente George W. Bush, as tropas dos EUA deixaram há 10 anos o território do Iraque, já por deliberação do Presidente cessante Obama.

2016 A Assembleia da República aprovou há 5 anos na generalidade, o projeto da Geringonça para a reposição aos trabalhadores em funções públicas do horário de trabalho de 35 horas semanais.