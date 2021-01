Há 11 anos que não se consumia tanta energia por causa do frio

A vaga de frio que se tem sentido desde o início deste mês em Portugal, continua a aumentar o consumo de energia e nos últimos dias assistaram-se a recordes tanto a nível de pico, como de consumo diário. Segundo a REN - Redes Energéticas Nacionais, há 11 anos que não se consumia tanta energia.

"O consumo máximo de energia elétrica foi subindo ao longo da vaga de frio, fixando-se no dia 13 em 185,1 GWh, superando um máximo já com 11 anos, datado de 11 de janeiro de 2010", refere a empresa.

No dia anterior, a 12 de janeiro, pelas 19h30 registou-se o maior pico de consumo de eletricidade, com 9.887 MW. O recorde anterior tinha sido registado também em 2010, com 9.403 MW.

No que diz respeito ao gás natural, no dia 5 de janeiro registou-se um recorde de consumo diário, com 299,1 GWh, sendo que o recorde anterior tinha ocorrido a 5 de dezembro de 2017, com 269,9 GWh. Também no dia 5, foi registado um pico máximo de consumo de gás natural: 14.874 MW pelas 20h.