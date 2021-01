Comentário de Ventura sobre batom de Marisa Matias gera movimento 'VermelhoemBelém'

Ana Gomes publicou vídeo no Twitter a pintar os lábios de vermelho, depois de Ventura ter criticado a escolha de batom da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

O candidato presidencial André Ventura comentou o batom de Marisa Matias e a resposta não se fez esperar.

"Não quero dizer nada que me arrependa amanhã mas não está muito bem em termos de imagem, de performance. Assim com os lábios muito vermelhos como se fosse uma coisa de brincar.", disse o líder do Chega numa ação de campanha, em Portalegre.

Em reação à ‘boca’ de Ventura sobre a boca da candidata do Bloco de Esquerda, foi criada a #VermelhoemBelém, que mobilizou vários utilizadores das redes sociais e figuras políticas que, em solidariedade com Marisa Matias e pela valorização da mulher, pintaram os lábios de vermelho.

Catarina Martins e Joana Mortágua, do BE, Miguel Costa Matos, líder da JS, e a candidata presidencial Ana Gomes foram apenas algumas das personalidades que aderiram ao movimento que se está a tornar viral.

Seguindo o exemplo da Helena Pinto #vermelhoembelem pic.twitter.com/NmNajv3Dex — Joana Mortágua (@JoanaMortagua) January 14, 2021